Eines der bisher größten Webinare der United Front

Spürbar ist der große Wunsch nach kontroverser und klärender Auseinandersetzung, Vereinheitlichung und dem gemeinsamen Kampf. Nicht nur beim Webinar, auch sonst ist die United Front auf Wachstumskurs: In jüngerer Zeit gab es mehrere neue Mitgliedsanträge, darunter von Organisationen griechischer, türkischer und ägyptischer Aktivisten bzw. Revolutionäre.

Lenins Lehren sind lebendig

Gleich zu Beginn lenkt die ICOR-Hauptkoordinatorin und Moderatorin des Webinars das Augenmerk aller in die Zukunft, auf die Perspektive. Das ist angesichts der wachsenden Krisenhaftigkeit im imperialistischen Weltsystem von sehr großer Bedeutung. Wer für das Ende von Ausbeutung und Unterdrückung, Kriegen, Krisen und Umweltzerstörung kämpft, der kommt auch heute, hundert Jahre nach seinem Tod, nicht an dem russischen Revolutionär Lenin, seinen Lehren und seiner dialektischen Methode vorbei. Sie sind unverzichtbar für einen neuen Anlauf im Kampf um den Sozialismus. Die ICOR wird vom 13. bis 15. September 2024 ein großes Lenin-Seminar mit ungefähr 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchführen. Monika Gärtner-Engel betont, dass man sich auf diesem Seminar ganz bestimmt nicht mit Zitatenstecherei gegenseitig bestätigt, wie recht Lenin doch hatte. Man kriegt nur heraus, was Lenin uns heute noch zu sagen hat, wenn man sich sein theoretisches, praktisches und organisatorisches Schaffen aneignet und auf die heutige Zeit und die heutigen Herausforderungen anwendet. Dann ist es eine Anleitung dafür, dem Sozialismus zu neuem Ansehen zu verhelfen und für die Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution.

In acht Themenblöcken wird Lenins Werk vorgestellt und gründlich diskutiert, alles im Plenum. „In einer regelrechten Massendiskussion werden wir genau die Frage nach der heutigen Bedeutung Lenins stellen und beantworten.“ Zu den Themenblöcken* wird es Impulsreferate geben; dafür haben sich Referentinnen und Referenten aus aller Welt gemeldet. Schon jetzt wird deutlich, dass es sich um eine wahrhaft internationale Diskussion handeln wird.

Das ICOR-Seminar "Lenins Lehren sind lebendig" wird ein großes Gemeinschaftswerk, in jeder Hinsich! Ein selbstorganisiertes internationales Seminar von dieser Größenordnung und seinem professionellen Charakter ist eine große logistische Herausforderung. Es gibt 15 Bereiche von Aufbau über Essensversorgung, Fahrdienst, Kulturprogramm bis Übersetzung - für alle diese Bereiche werden Helferinnen und Helfer gebraucht. Meldet euch bei der ICOR als Brigadistin / Brigadist (drei volle Tage) oder für einzelne Tage oder einige Stunden.

Webinarthema Kampf gegen Faschismus und Krieg - Blick in die Welt

Nach der Einstimmung auf das Lenin-Seminar wendet sich das Webinar den weiteren vereinbarten Themen zu, dem Kampf gegen die verschärfte faschistische Gefahr, die verschärfte Kriegsgefahr und die aktive Weltkriegsvorbereitung fast aller Imperialisten. Dagegen werden am 5. August und am 1. September internationale Antikriegstage begangen.

Das Konsultativkomitee der United Front hat in einer Resolution von Anfang Juli festgehalten: „Die Ergebnisse der Europawahl machen alarmierend klar: In Europa gibt es eine verschärfte faschistische Gefahr. Faschismus kann unterschiedliche Gesichter haben, aber das gemeinsame Wesen besteht in der brutalsten Herrschaftsform des Kapitals, mit offener Gewalt und Unterdrückung.“ Gleichzeitig zeigt die Resolution auf, dass die Mehrheit der Menschen Front gegen die faschistische Gefahr macht und wie der Protest von links gestärkt werden kann und muss: „Gegen das Erstarken der faschistischen Richtung braucht es eine breite antifaschistische Einheitsfront. Der schnelle Zusammenschluss in der 'neuen Volksfront' in Frankreich und ihre hohen Stimmenergebnisse unterstreichen das Potenzial eines solchen Zusammenschlusses. Dieser muss offen für die sozialistische Alternative sein und die Arbeiterklasse muss das starke Rückgrat bilden. ... Im Mittelpunkt müssen zunächst Überzeugungs-, Aufklärungs- und Bildungsarbeit und natürlich Aktivitäten stehen. Gute Argumente sind die Grundlage für wirksame kämpferische Aktivitäten, Demonstrationen und Streiks.“ Um diese Fragen geht es in den folgenden Webinar-Beiträgen und der anschließenden Diskussion. Monika Gärtner-Engel betont eingangs, wie bedeutsam auch eine kontroverse Diskussion ist und gemeinsames Handeln, auch wenn man noch unterschiedliche ideologisch-politische Einschätzungen hat.