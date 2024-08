Elon Musk, Tommy Robinson und die faschistischen Terrorbanden in England

„Leider sind diese Leute, teils einfache und junge Leute aus der Arbeiterklasse, indoktriniert und glauben, dass Flüchtlinge, insbesondere Muslime, die Ursache für all unsere Probleme sind. Das war auch ein Vorwand (….) zu randalieren, zu brennen, zu plündern und Leben zu gefährden. (…) Es gibt Gegendemonstrationen, die von antirassistischen Gruppen organisiert werden, die friedliebende Sozialisten sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Regierung mehr tun könnte, um dem Einhalt zu gebieten, denn 1984 (beim großen Bergarbeiterstreik, der rund ein Jahr andauerte, der Verf.) wurden der Polizei und der Armee sehr schnell Befugnisse erteilt, um in unsere Gemeinden einzudringen, und wir kämpften lediglich für den Erhalt von Arbeitsplätzen und den Schutz unserer Gemeinden. Es sind sehr gefährliche Zeiten, es ist, als ob Mosely und Powell (Faschisten in der Geschichte Großbritanniens) wieder auferstanden sind“.

Eindrücklich bestätigt Elon Musk die Definition von Georgi Dimitroff, dass die faschistische Diktatur die Sache der „reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“ ist. So ging u.a. von X die faschistische Hetze und Falschmeldung aus, die drei erstochenen Mädchen aus Southport seien Opfer eines Asylbewerbers. Musk persönlich hatte den Drahtzieher dieser Fakenews-Kampagne, den Faschisten Tommy Robinson, nach dessen Ausschluss von Twitter 2018 wieder aufgenommen. Der faschistoide Nigel Farage (Chef der Partei Reform-UK) treibt ebenfalls auf X sein Unwesen und heizt die Stimmung an. Faschistische Postings versieht Musk mehrfach mit einem "!", um seine Zustimmung zu signalisieren und die Verbreitung zu forcieren. Er zeigt öffentlich Verständnis für die Pogrome.

Unterdessen haben sich verschiedene Gewerkschaften positioniert, den Faschisten entgegenzutreten. Aber die faschistische Tendenz muss ernst genommen, in die Bewusstseinsbildung muss investiert werden, damit der Kampf um die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, wie er in den letzten drei Jahren in Millionen umfassenden Streiks geführt wurde – nicht geschwächt und gespalten wird.