Halle an der Saale: „Ah, die MLPD, die tun wenigstens was“

Eine Gruppe junger Frauen meinte gleich am Anfang: "Ah, die MLPD. Die tun wenigstens was!". Dabei hatte die Kundgebung noch gar nicht angefangen, wohl aber waren unsere Fahne, die Plakate zum Verbot der faschistischen AfD und zur internationalen Solidarität bereits im Einsatz sowie der Büchertisch schon aufgestellt.



Mit fünf Redebeiträgen und Blasmusik erreichten wir in 45 Minuten mindestens 1500 Menschen. Immer wieder blieben Leute stehen, auch Fotos wurden gemacht. Den meisten Beifall erhielt Annette für ihren Redebeitrag für die Umweltgewerkschaft. Sie sprach über den gemeinsamen Kampf zur Rettung der Menschheit und gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe, zur Weltkriegsgefahr und gegen die AfD.

Alle Rednerinnen und Redner riefen zur Teilnahme an der gemeinsamen Demo der Bundesweiten Montagsdemo und der Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF am 17. August in Eisenach auf.