Kundgebung am 15. August in Dinslaken

Wir laden am 15. August, ab 17 Uhr, zur Kundgebung gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG und für ein menschenwürdiges Leben der Bergarbeiter, ihrer Familien und Freunde ein. Wir haben viele Rechnungen mit der RAG offen, unter anderem:

Wir unterstützen den Kampf zur Anerkennung der Hinterbliebenenrente für die Bergarbeiterwitwe Jutta Jell aus Neukirchen-Vluyn. Ihr Fall wird nach Abschmetterung aller deutschen Sozialgerichte beim Europäischen Gerichtshof behandelt. Dazu haben wir eine breite Online-Petition gestartet.

Viele Arbeiter mit schweren Berufen bekommen bis heute keine Anerkennung ihrer gesundheitlichen Schäden als Berufskrankheiten bei der Berufsgenossenschaft. Damit muss Schluss sein.

Wir setzen unseren Kampf gegen das schädliche Grubenwasserkonzept der RAG fort. Darüber darf das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.

Wann und wo?

Die Kundgebung findet ab 17 Uhr in Dinslaken statt. Treffpunkt ist die SB-Haltestelle Neustraße, Ecke Friedrich-Ebert- / Duisburger Straße (Litfaßsäule).

Danach öffentliche Monatsversammlung

Ab 18.30 laden wir zur öffentlichen Monatsversammlung in die Gaststätte Schnier-Strax ein. Es wird einen Vortrag und eine Diskussion zum Thema: „Achtung AfD – Wölfe im Schafspelz!“, geben.

Im Anschluss organisieren wir die Fahrt zur 19. Bergarbeiterdemonstration. Sie findet zusammen mit der Bundesweiten Montagsdemonstration am 17. August in Eisenach statt und wird u.a. auch ein kämpferisches Treffen von Bergleuten aus dem Ruhrpott mit den Kumpeln von Kali + Salz in Thüringen sein. Eisenach ist ein Zentrum der am offensten faschistischen Gruppierung um Björn Höcke. Dagegen wollen wir die Menschen gewinnen, die heute von deren Demagogie beeinflusst sind.

PS:

Die Gaststätte heißt euch wie gewohnt wieder herzlich willkommen. Als kleiner Imbiss können Frikadellen oder Brühwürste bestellt werden.