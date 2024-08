Live-Talk mit Stefan Engel, Ilka May und Tassilo Timm - Wählerinitiativen schauen gemeinsam

Mit dabei: die Spitzenkandidatin und die beiden Spitzenkandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD zur Landtagswahl in Thüringen, Stefan Engel, Ilka May und Tassilo Timm. Sie werden zum Thema "Wer AfD wählt, wählt Faschismus!" diskutieren.

Wählerinitiativen treffen sich zum gemeinsamen Schauen – Überlegt Euch Fragen!

Viele Wählerinitiativen der Internationalistischen Liste / MLPD für die Landtagswahl in Thüringen werden sich an diesem Abend treffen und den Live-Talk zusammen ansehen.

Sie haben die Möglichkeit, Fragen per Mail ins Studio zu schicken – auch schon im Vorfeld des Live-Talks. Deshalb: Trefft Euch, überlegt Euch Eure Fragen! Sie werden ein wichtiger Bestandteil der Sendung sein. Ihr könnt Eure Fragen an die E-Mail-Adresse netzredation@mlpd.de schicken. Weitere Infos gibt es in Kürze.

Hier der Link zum Live-Talk