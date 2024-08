Sharepics zur Werbung und Public-Viewing-Treffs - Aktualisiert

Hier alle Infos zum Live-Talk mit Stefan Engel, Ilka May und Tassilo Timm.

Wählerinitiativen, Genossinnen und Genossen der MLPD und vom Jugendverband REBELL schauen gemeinsam und diskutieren mit. Die Wählerinitiativen in Thüringen treffen sich ebenfalls zum gemeinsamen Schauen. Zum Teil kommen sie schon vor der Ausstrahlung zusammen, um sich gemeinsam Fragen zu überlegen. Diese Fragen können schon im Vorfeld und während des Live-Talks geschickt werden - unter netzredaktion@mlpd.de. Ab jetzt können auch kurze Sprachnachrichten auf WhatsApp und Signal mit Fragen an das Spitzentrio zum Live-Talk zugesendet werden, möglichst mit Angabe von Name und Ort. Die Nummer dafür ist 0163 - 2641550.



Berlin: TREFF International, Reuterstr. 15, Berlin-Neukölln. Geöffnet ab 18 Uhr.

Duisburg: 14. August 2024 um 19.00 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) - Zwei Veranstaltungen von MLPD und REBELL - Gemeinsam den Live-Talk mit dem Spitzentrio der Landtagswahl der MLPD/Internationalistischen Liste in Thüringen anschauen und mit diskutieren.

Duisburg-Nord: Jugend- und Kulturverein, Kaiser-Wilhelm-Straße 284, 47169 Duisburg - Hier der Flyer

Duisburg-Mitte: Solidarität International, Flurstraße 31, 47057 Duisburg - Hier der Flyer

Fingerfood und Getränke zum Spendenpreis für die Spendenkampagne gegen den Faschismus

Duisburg-Nord: Jugend- und Kulturverein, Kaiser-Wilhelm-Straße 284, 47169 Duisburg - Hier der Flyer Duisburg-Mitte: Solidarität International, Flurstraße 31, 47057 Duisburg - Hier der Flyer Fingerfood und Getränke zum Spendenpreis für die Spendenkampagne gegen den Faschismus Eisenach: Live-Talk-Viewing und Wählerinitiative Eisenach, 18 Uhr in der Kulturwerkstatt EA, Katharinenstr. 42 in Eisenach

Erfurt: Public Viewing des Live-Talks mit dem Spitzentrio der Internationalistischen Liste/MLPD um 18.30 Uhr in der Landesgeschäftsstelle der MLPD, Riethstraße 1a

Esslingen: Online-Übertragung des RoteFahneTV-Live-Talks mit Ilka May, Tassilo Timm und Stefan Engel. Bürgerhaus Pliensauvorstadt, Weilstraße 8. Hier der Flyer

Gelsenkirchen: Thüringen - Brennpunkt im Kampf gegen die faschistische Gefahr! Kuckt mit uns RoteFahneTV: Live-Talk mit den Spitzenkandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD zu den Landtagswahlen in Thüringen, Tassilo Timm, Stefan Engel und Ilka May. Am Mittwoch, 14. August im Bistro inne Mitte Schmalhorststraße 1, Gelsenkirchen. Beginn: 19 Uhr, Einlass 18:30 Uhr. Für Getränke und Essen ist gesorgt.

Saalfeld: 19.00 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) - Veranstaltung der MLPD/Internationalistischen Liste - Gemeinsam den Live-Talk mit dem Spitzentrio der Landtagswahl der MLPD/Internationalistischen Liste in Thüringen anschauen und mit diskutieren. Saalfeld, Verdi-Bildungsstätte, Auf den Rödern 94, 07318 Saalfeld/Saale, Fingerfood und Getränke zum Spendenpreis für die Spendenkampagne gegen den Faschismus. Hier der Flyer

Truckenthal: Live-Talk-Viewing ab 18.30 Uhr in der Ferienanlage in Truckenthal im Großen Saal

Meldet gerne weitere Public-Viewings an Rote Fahne News!

Zur Werbung für den Live-Talk gibt es zwei Sharepics, das sind digitale Flyer. Sie stehen hier zum Download zur Verfügung. Ihr könnt sie runterladen und verbreiten. Das Hochformatige kann man sich in den WhatsApp-Status oder die Instagram-Story stellen.