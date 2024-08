„Sozialismus am Ende?“ jetzt auch in Moskau erhältlich

Am 3. August organisierten Beschäftigte bei ICL in der Stadt Jacarei im Bundesstaat São Paulo einen Streik. Sie protestierten gegen die Arbeitsbedingungen in den ICL-Werken und Schikanen gegen protestierende Beschäftigte. ICL ist ein multinationales Unternehmen aus Israel, das auf die Verarbeitung von Düngemitteln und Mineralien für die EV-Industrie spezialisiert ist. Die Streikenden erklärten sich auch solidarisch mit palästinensischen Arbeitern angesichts der Angriffe der israelischen Armee in Gaza. Die Arbeiter haben in einer Versammlung auch eine Verurteilung von General Motors für die Entlassung von Metallarbeitern im Werk in São Paulo angenommen.