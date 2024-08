Für die Fahrt am 17. August nach Eisenach haben die Freunde aus Essen und Mülheim jetzt einen größeren Bus bekommen. Es sind noch Plätze frei zum Preis von 40 Euro. Abfahrt ist 5:00 Uhr am Kultursaal Horster Mitte in Gelsenkirchen, Schmalhorststraße 1a, Rückfahrt gegen 20:00 Uhr ab Eisenach. Bitte unverzüglich melden bei Sabine Schweizerhof, Tel: 0170-3211023. Die Essener REBELLen bereiten als Finanzaktion Frühstück für die Busfahrt vor. Wir bitten alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer, vor Fahrtantritt einen Corona-Test zu machen.