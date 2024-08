Tel Aviv: Demo für Geiselfreilassung und Neuwahlen

Allerdings fielen die Demonstrationen kleiner aus. Tausende Demonstrierende versammelten sich in Tel Aviv und erinnerten daran, dass die Geiseln seit 300 Tagen in Gefangenschaft sind und dass die israelische Regierung deren Lage ignoriert. Wütende Angehörige warfen Netanjahu vor, durch die Politik der gezielten Tötung jede Waffenstillstandsvereinbarung zu verhindern.

Tausende demonstrierten auch in Jerusalem gegen die Regierung und forderten Neuwahlen. In der arabischen Stadt Umm al-Fahm im Norden Israels beteiligten sich am Samstagnachmittag Hunderte an einer gemeinsamen Anti-Kriegs-Demo von Juden und Arabern.

Protestiert wurde auch gegen die menschenunwürdige Behandlung palästinensischer Gefangener. Es gab bei allen Protesten Zusammenstöße mit der Polizei.