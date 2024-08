TKSE: Geile Aktion?

„Nein, aber das war doch eine geile Aktion! Den Film der Vertrauenskörperleitung darüber haben wir uns heute rauf und runter angeschaut.“. Auf meine Frage, ob mit solchen Aktionen die Arbeitsplätze auf der Hütte gesichert werden, wird sie nachdenklich. Ja, der Film war in seiner Machart beeindruckend – als Film. Den könne man so bei Netflix sicher gut unterkriegen. Das gelte dann wohl auch für die Aktion. Aber den Vorstand wird beides wohl kaum beeindrucken, auch nicht durch den Begriff „Guerilla-Aktion“!

Widerstrebenden Empfindungen und Gedanken zeigten sich auch am Donnerstagabend während der als öffentliche Vertrauensleutesitzung deklarierten Aktion. Vorab waren nur Insider eingeweiht, was da ablaufen sollte. In eine richtige Richtung weist das Transparent über der Mahnwache an Tor 1: „NUR GEMEINSAM STARK!“

Symbolisch wurden 300 Kreuze und Grablichter aufgestellt, für die Arbeitsplätze, die vernichtet werden sollen. So wird es quasi als gegeben dargestellt. Als ca. 50 Kollegen mit Fackeln um dieses Gräberfeld marschierten, verließ ein Kollege diese Reihe mit „Was soll dieses Im-Kreis-Gerenne?!? So rette ich doch keinen Arbeitsplatz! Damit verarsche ich mich doch selber!“ Das gab sofort eine Diskussionsrunde. Schnell war sich eine Gruppe von ca. zwölf bis dreizehn Kolleginnen und Kollegen einig: Diese Aktion verharmlost die notwendige Härte, die ein Kampf um jeden Arbeitsplatz erfordert. Und das bedeutet, mit diesem Spektakel wird so ein Kampf unmöglich gemacht! Leider wurde an dieser Stelle die Runde durch das Hinzukommen zweier die Aktion tragenden Betriebsräte gesprengt.

Viele waren gar nicht anwesend, weil sie diese Schaumschlägerei ablehnen. Etliche stehen solchen Aktionen zunehmend skeptisch gegenüber und gingen im Verlauf der heutigen Aktion zunehmend auf Distanz dazu. Einiges zu klären für einen selbständigen Streik um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz.