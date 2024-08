Ukrainekrieg

Ukraine eröffnet neue Front in Kursk

Nachdem am Dienstag zuerst die Städte Kursk und Kurtschatow mit weitreichenden Waffen angegriffen wurden, überschritten am Mittwoch, den 7. August, ukrainische Truppen die Grenze in den russischen Oblast Kursk. Der dortige Gouverneur, Alexej Smirnow, hat den Ausnahmezustand über den Oblast verhängt.

