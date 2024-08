Hiroshima

USA fehlen beim Gedenken an die von ihnen angerichtete Atomkatastrophe

Am Tag des Gedenkens an den Abwurf der ersten Atombombe der Welt auf die Stadt Hiroshima in Japan, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs durch die USA, gedachte Japan den unzähligen Opfern dieses Kriegsverbrechens.

Von ffz