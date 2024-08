20 Jahre Montagsdemonstration – eine Erfolgsgeschichte der Stimme der Straße

Die Moderatorin und der Moderator, Monika Gärtner-Engel und Thomas Kistermann begrüßten die Anwesenden auf dem liebevoll gestalteten Platz – unter anderem gab es eine Bildergalerie mit Szenen der vergangenen 20 Jahre.

Als erster Redner machte Stefan Engel, Montagsdemonstrant der ersten Stunde, deutlich, dass es die Montagsdemonstration in Gelsenkirchen eigentlich schon viel länger gibt. Zuvor wurde am Montag in der „Stadt der 1000 Feuer“ nämlich bereits gegen den Jugoslawien-Krieg demonstriert. Gelsenkirchen war die erste westliche Stadt, in der das Konzept der montäglichen Demonstrationen aus Ostdeutschland übernommen worden war. Er, wie auch die Moderatoren, ließen die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren: Thematisch war alles geboten - von Hartz IV bzw. Bürgergeld über die Weltkriegsgefahr, die begonnene globale Umweltkatastrophe bis hin zum Völkermord an den Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza war das ganze Spektrum abgedeckt. Sie machten deutlich: Die Montagsdemonstration ist angesichts der Bürgergeld-Misere und der zunehmenden Armut in Gelsenkirchen genauso brandaktuell wie vor 20 Jahren.

Ein Gelsenkirchener kam spontan ans Mikrofon und berichtete von seiner Zeit als aktiver Bergmann und wie heute mit den Kumpeln umgegangen wird. Weitere Redner schlossen sich an.

Es folgte eine fröhliche, kämpferische und lautstarke Demonstration durch die Bahnhofstraße hinunter zum Bahnhof und zurück zum Preuteplatz. Hier begann der kulturelle Teil mit Petra Polz-Waßong, die die Teilnehmenden auf eine Reise durch 20 Jahre Montagsdemonstration mitnahm. Untermalt wurde das von Peter Reichmann an der Gitarre.

Die Teilnehmenden stärkten sich am köstlichen, selbstgemachten Büfett. Zum Abschluss gab es noch die Möglichkeit, zur Musik zu tanzen. Alle waren sich einig: ein würdiges, gelungenes Jubiläum; ein schöner Geburtstag – und auf die nächsten 20 Jahre!

Natürlich freuen sich die Gelsenkirchener Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten auch auf die große Demonstration der Bundesweiten Montagsdemobewegung, die diese zusammen mit der Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF morgen in Eisenach durchführen wird. Hier gibt es alle Informationen.