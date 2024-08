Der Streik von 2400 Bergleuten in der Escondida-Kupfermine in Chile vergangene Woche endete nach 4 Tagen mit einer Einigung auf einen neuen Tarifvertrag. Dagegen läuft der Streik der 300 Arbeiter der Casarone Kupfermine in der Atacama-Region für höhere Löhne seit mehr als einer Woche. Laut der Gewerkschaft ist die Fördermenge in der Tagebaumine um mehr als die Hälfte gesunken. Die Mine gehört zum kanadischen Bergbaukonzern Lundin Mining, der in der Region verschiedene Minen betreibt. Die Gewerkschaft erklärt, sie könne den Streik noch 40 Tage fortsetzen. Sie vertritt 30 Prozent der Belegschaft.