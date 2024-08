Bergarbeiter demonstrieren mitten im Herzen von Thüringen am 17. August in Eisenach. Dazu ruft die überparteiliche Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF gemeinsam mit der Bundesweiten Montagsdemobewegung auf unter dem Motto „Arbeiter und Erwerbslose gemeinsam gegen Faschismus und Sozialkahlschlag!“

Christian Link, der Sprecher von Kumpel für AUF und selbst aktiver Bergmann im Ruhrgebiet: „Die Bergarbeiterbewegung ist erfahren in harten Kämpfen. Das ist wichtig in einer Zeit, in der durch die Bergbaukonzerne die Flutung der Zechen forciert wird, Skandale um Einlagerung von Giftmüll publik werden, von den Herrschenden die Aufrüstung und Kriegspropaganda sowie der Abbau sozialer und demokratischer Rechte vorangetrieben und die faschistische AfD aufgepäppelt wird. Kumpel für AUF hat sich von Beginn an der fortschrittlichen Montagsdemobewegung angeschlossen, weil wir schon immer gegen die Spaltung von Arbeitenden und Erwerbslosen waren. Diese Spaltung wurde ausgeweitet und verfeinert durch die AfD. Sie hetzt gegen Flüchtlinge und Migranten, spricht ihnen jegliche Rechte ab und gibt sich als Vertreter der Interessen der „kleinen Leute“ aus. Wir Bergleute haben unsere Erfahrungen mit den Lügen und der Spalterpolitik der AfD gemacht, aber auch, dass die Bergleute damit fertig wurden und dann Erfolge erreicht haben. Diese Erfahrungen werden wir einbringen. Wir wollen mit der Demonstration ein Zeichen setzen für Solidarität, Völkerfreundschaft und die vereinte Kraft für Arbeiterinteressen und eine menschenwürdige Zukunft. Alle Demokraten und Antifaschisten sind herzlich willkommen!“

Delegationen von Hafen-, Auto- und Stahlarbeiter, Boschler, Siemensianer, ZF- und Krankenhausbeschäftige werden erwartet, ebenso Vertreter der 70 örtlichen Montagsdemos, der Umwelt-, Friedens-, Jugend- und Frauenbewegung, der antifaschistischen, sozialen und Migrantenbewegung aus dem ganzen Bundesgebiet.“

11 Uhr Auftaktkundgebung auf dem Karlsplatz in Eisenach

12 Uhr Demonstration

14 Uhr Abschlusskundgebung und anschließendes Fest