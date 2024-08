Die Brände sind nicht unter Kontrolle zu halten und mehrere Gebiete wurden bereits evakuiert: Varnavas, Stamata, Rodopolis, Dionysos, Marathon und sogar Nea Makri. Es ist eine Fläche von rund 200 Quadratkilometern erreicht. Auch um Thessaloniki brennt es. Solche Waldbrände sind lokale Umweltkatastrophen, durch die große Mengen Rauchpartikel in die Stratosphäre geraten und dadurch die Ozonschicht beschädigen. Aus Griechenland wird berichtet: „Der Himmel über einigen Gebieten in Athen ist dunkel. Der Rauch ist spürbar. Wir bekommen ständige Warnungen, zu Hause zu bleiben und die Fenster zu schließen. Bei der Hitze ist es unerträglich. Ich war draußen: Es fallen vom Himmel winzige Partikel und auf dem Körper habe ich schwarze Flecken, überall Ruß.“ Es sind bereits mindestens zwei Feuerwehrleute und mehrere Zivilisten in die Krankenhäuser gebracht worden, weil sie schwere Atemprobleme haben.

Bewusst ist in den griechischen Medien nur von „Klimawandel“ die Rede, obwohl solche ungezügelten Waldbrände neue Hauptfaktoren der bereits begonnenen globalen Umweltkatastrophe sind. Damit werden die Schuldigen und das Ausmaß des Ganzen gedeckt. Seit Wochen haben die Menschen mit der brennenden Hitze in Griechenland zu kämpfen und die daraus folgende Dürre mit hinzukommendem Wind macht die Brandbekämpfung sehr schwer. Aus ganz Griechenland wurden die Feuerwehrleute zusammen gezogen, mittlerweile auch aus der Republik Moldau. Aus Zypern, Italien und Frankreich sollen Feuerwehrleute zur Hilfe ankommen. Es ist bedeutend, dass die Freiwilligkeit der Menschen zu helfen sehr groß ist, denn man kann sich gut vorstellen, wie erschöpft die Feuerwehrleute sind. Kritik an der Mitsotakis-Regierung ist notwendig, denn die Feuerwehr wird nicht verstärkt. Wenn Feuerwehrleute eingestellt werden, sind das Saisonarbeiter. Es gibt kaum Förster und die Wälder werden nicht von brennbarem Material bereinigt. Wir fordern eine umfassende Verhütung von Waldbränden, machen uns aber auch nicht die Illusion, dass Mensch und Natur vor dem imperialistischen Weltsystem ohne internationale sozialistische Revolution gerettet werden können.