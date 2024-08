Die Gesundheitswoche - ein attraktives und besonderes Angebot!

Was kann ich tun, um fit zu bleiben, Krankheiten und vermeidbaren Altersleiden vorzubeugen, bzw. bestehende chronische Erkrankungen positiv zu beeinflussen? Wie ist der Einfluss der begonnenen globalen Umweltkatastrophe, von Corona, Ernährung, individuellen Risiko- und Stressfaktoren? Wie kann ich Krebskrankheiten vorbeugen, bzw. eine Krebsbehandlung erfolgreich unterstützen? Was kann ich selbst und gemeinsam mit anderen für meine Gesundheit tun? Wie lässt sich das verbinden mit der Hebung des allgemeinen Gesundheits- und Umweltbewusstseins?

Heilfasten nach Buchinger, Intervallfasten, Lehrküche, gesunde Vollwerternährung werden praktisch und in Vorträgen begleitet. Entspannungsverfahren, Gymnastik, Gerätetraining, Bewegung an der frischen Luft in der herrlichen Natur des Altschweriner Werders, Sauna, Akupunktur und Massagen legen die Grundlage für positive Veränderungen im Alltag. Neben ärztlicher Eingangs- und Abschlussberatung stehen die beiden erfahrenen Allgemeinmediziner Dr. med. Günther Bittel und Günter Wagner bei Fragen und Problemen bereit.

Ausflüge sowie Vortrags- und Diskussionsrunden lassen Raum für individuelle Erholung und Unternehmungen. Genaue Informationen und aktuelle Preise findet man auf der Homepage des Ferienparks.

Anmeldung unter:

Ferienpark Plauer See

Insel Werder 6

17214 Alt Schwerin

+49 3 99 32 82 70 10

info[AT]ferienpark-plauersee[PUNKT]de