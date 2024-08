Dreiste Hetze gegen Bürgergeldempfänger

Wenn es nach der Bild-Zeitung geht, hat Deutschland derzeit vor allem ein Problem: „Stütze-Faulenzer". Da werden angebliche Jobcentermitarbeiter zitiert, deren Namen natürlich geändert sind. Die berichten von jeder Menge „Kunden", die „seit dem Hauptschulabschluss keinen Finger mehr gekrümmt" haben oder jeden Job ablehnen. Überprüfbarkeit? Fehlanzeige!

Klar gibt es solche Fälle. Tatsache ist aber auch, dass allein zwei von 5,5 Millionen Menschen, die vom Bürgergeld leben müssen, Kinder sind. Fast 400 000 sind aufgrund von Krankheiten arbeitsunfähig. 800 000 Bürgergeldempfänger arbeiten – aber ihr Lohn reicht nicht zum Leben und sie müssen „aufstocken". Dazu kommen dann noch Menschen, die eine Weiterbildung machen, Angehörige pflegen oder alleinerziehend sind. Gerade mal 16 000 – 2,9 Promille von 5,5 Millionen – lehnen laut Arbeitsagentur Jobs ab, die sie ausüben könnten.

Ähnlich ist es mit der Hetze, dass das Bürgergeld „immer mehr zur Stütze für Ausländer" würde. Zwar liegt der Anteil nichtdeutscher Staatsangehöriger bei Bürgergeldempfängern höher als in der Gesamtbevölkerung. Dabei handelt es sich vorwiegend um Geflüchtete aus der Ukraine, Syrien, Türkei, Afghanistan und Irak. Viele können noch zu schlecht Deutsch, unter anderem, weil man sie jahrelang mit Arbeitsverbot belegt hat. Die Bildzeitung verschweigt, dass 80 Prozent aller Ausländer in Deutschland arbeiten gehen. Nicht nur ihr Anteil an den Bürgergeldempfängern hat zugenommen, sondern auch der an den Erwerbstätigen.