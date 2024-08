Erfolg der antifaschistischen Massenbewegung

Dass die Demonstrationen am vergangenen Wochenende häufig keine großen Massendemonstrationen waren, mag auch daran liegen, dass die Regierung und die bürgerlichen Medien sich dem massenhaften antifaschistischen Protest angepasst und ihn auf ihre Fahnen geschrieben haben. Ausgerechnet Zeitungen wie die Daily Mail, der Express oder der Daily Telegraph heucheln jetzt Solidarität, nachdem sie zuvor jahrelang eine rassistische und faschistoide Hetze verbreitet hatten.

So warnt ein Autor im linken Morning Star: „Wenn die Medien des Großkapitals und die Politiker des Establishments, die in der Vergangenheit für Rassismus und Islamophobie gekämpft haben, plötzlich eine Massenbewegung umarmen, der sie bisher feindselig gegenüberstanden, sollten wir wachsam sein.“ (09.08.24)

Der antifaschistische Kampf durchdringt sich mit weiteren zentralen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, wie der Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf, der in Großbritannien in vielen Demonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern zum Ausdruck kommt. Die Faschisten um Tommy Robinson hatten bei ihren Auftritten in London auch israelische Flaggen organisiert und unterstützten den Völkermord der israelischen Regierung in Gaza.

Einer der geistigen Brandstifter des Faschismus in Großbritannien ist Douglas Murray. In einem Interview vor den faschistischen Pogromen erklärte er, er sei "vollkommen glücklich", Migranten zu sagen: "Ich will sie nicht hier haben". Er prophezeite "brutale" Konsequenzen, wenn die Armee nicht handeln würde. Murray wurde vor kurzem vom israelischen Präsidenten für seine Unterstützung Israels geehrt.

Eine Delegation der MLPD und des Jugendverbands REBELL hat am vergangenen Wochenende in London dazu beigetragen, den gemeinsamen Kampf gegen die faschistische Gefahr über Ländergrenzen hinweg zu organisieren. Es ist sehr wichtig, die antifaschistische Grundhaltung weltanschaulich aufzubauen und zu festigen, die Wurzeln des Faschismus im Kapitalismus offenzulegen und die grundsätzliche Schlussfolgerung des Kampfs für den echten Sozialismus aufzuzeigen. Das traf in London jedenfalls auf großes Interesse.