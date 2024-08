Faeser will heimliche Einbrüche ermöglichen

Nachdem vergangene Woche eine junge Assistenzärztin in einem staatlichen Krankenhaus in Kolkata im indischen Bundesstaat Westbengalen während ihrer 32-Stunden-Schicht vergewaltigt und ermordet wurde, treten immer mehr Ärztinnen und Ärzte in den Streik. Die Empörung über Politiker und Polizei ist riesig. Zuerst versuchte die Polizei, den den Mord als Selbsttötung zu vertuschen. Inzwischen musste auch ein Verantwortlicher der Medizinischen Hochschule seinen Hut nehmen, nachdem er die Ärztin kritisiert hatte: Sie hätte sich nicht alleine nachts in den Räumen aufhalten dürfen! Auch in anderen Bundesstaaten streikt das Krankenhauspersonal und verrichtet nur Notdienste und fordert ernsthafte Maßnahmen für die Sicherheit des Krankenhauspersonals.