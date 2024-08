Heute früh in Eisenach - von Balkon zu Balkon: Die Nachbarin gießt Blumen und erzählt:

"Ich war ja gestern auch auf dem Karlsplatz bei euch. War toll. Erst war ich auf dem Markt, weil ich es nicht mehr genau wusste. Euer Stand war gut besucht. An der Ecke zur Karlstraße war dann die SPD. Die haben mir was von niedriger Rente erzählt, aber die habe ich ja schon. Dann war da die Kaja Wolf mit viel Fernsehen. Sie stand da mit viel Papier in den Händen und wusste selbst nicht so genau, was sie wollte. Sie erzählte dann, dass sie in ihrem neuen Büro noch keine Kaffeemaschine hat. Peinlich, oder?

Die vom Fernsehen wollte alle Leute befragen, aber keiner wollte mit ihnen reden. Ich auch nicht, weil ich schon eure Musik gehört habe. An der Stadtapotheke haben mich dann noch die Grünen belästigt. Ich habe ihnen einfach gesagt, ich habe schon gewählt, obwohl es nicht stimmt, aber ich wähle ja sowieso immer euch. Dann war ich endlich bei euch auf dem Karlsplatz und es war einfach schön".