Hier gibt es die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse

Seit dem Sturz der Regierung von Sheick Hasina in Bangladesch am 5. August haben Übergriffe auf Hindus und anderer Minderheiten stark zugenommen. Hintergrund ist, dass die Awami Liga von Sheick Hasina auch von Hindus unterstützt wurde. Es gab Übergriffe auf Wohnungen, Hindu-Tempel und Geschäfte. Am Samstag, dem 10. August, gingen nun Hunderttausende Hindus landesweit auf die Straße und forderten ein Ende dieser Übergriffe. In Dhaka und Chittagong schlossen sich auch viele Muslime und Vertreter der Studentenbewegung diesen Demonstrationen an und betonten die demokratischen Rechte aller, unabhängig von der Religionszugehörigkeit.