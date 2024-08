Argument

Hinter der Verpackung der AfD-Schulpolitik....

Das schulpolitische Programm der AfD zu den Landtagswahlen in Thüringen wendet sich gegen eine Reihe falscher Weichenstellungen in der Bildungspolitik der Berliner Regierungen in den letzten Jahren. So lehnt die AfD die weitere „Verkopfung“ des Regelunterrichts ab. Stattdessen fordert die AfD mehr praktische Unterrichtsinhalte wie Holz- und Metallbearbeitung, Elektrotechnik, Haushaltslehre (S. 31 im Wahlprogramm). Wenn man aber das Verpackungspapier um die AfD-Schulpolitik entfernt, tritt der faschistische Kern auch in ihrer Bildungspolitik zutage.

Korrespondenz aus Attendorn