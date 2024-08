Informationen zum Thälmann-Gedenken in Buchenwald am 18. August.

Am 18. August wird in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald Ernst Thälmanns gedacht, der dort vor 80 Jahren von den Hitler-Faschisten ermordet wurde. An diesem Tag gibt es verschiedene Aktivitäten, zu denen die MLPD Thüringen einlädt: "Um 13 Uhr bieten wir eine kleine Führung über das Gelände an, mit einer 15-minütigen kulturvollen, kämpferisch-optimistischen Eröffnungs-Kundgebung am Lagertor. (Treffpunkt: 12.45 Uhr.) Um 15 Uhr findet das Gedenken der VVN - BdA statt, an dem sich die MLPD beteiligt. Da Fahnen auf der Gedenkstätte nicht erlaubt sind, möchten wir dennoch sichtbar auftreten, z.B. mit T-Shirts (bitte keine Wahlkampf-T-Shirts). Außer diesen Aktivitäten gibt es um 10:30 Uhr noch eine Demonstration des "Kommunistischen Aufbaus" in Weimar, an der wir uns mit einer kleinen MLPD-Delegation und einem Redebeitrag beteiligen".