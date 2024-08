Keine Bundeswehrwerbung auf der Hanse Sail und anderswo!

Immer aggressiver wirbt die Bundeswehr vor allem die Jugend für den Wehrdienst und das mit vielen Attraktionen bei der Hanse Sail: Da konnte man bei „Open Ship“ Kriegsschiffe und natürlich auch den Leopard-2-Kampfpanzer hautnah besichtigen. Die Bundeswehr präsentierte sich also mal wieder als Verteidigerin von „Freiheit“ und „Demokratie“ – selbst der Marinekommandeur brachte uns sogar Wasserflaschen angesichts der prallen Sonne und des heißen Wetters!



Unsere Protestaktion stieß also allseitig auf große Aufmerksamkeit, polarisierte aber auch. Viele stimmten uns zu und gaben ihrer Sorge um den Weltfrieden zum Ausdruck, andere lehnten sie ab: „Wir müssen uns doch verteidigen gegen Putin“. Doch bei den Waffenlieferungen und der Hochrüstung der Bundeswehr zur „Kriegstauglichkeit“ geht es nicht um die Landesverteidigung, sondern um die Vorbereitung eines Dritten Weltkrieges. Dafür soll die Bundeswehr auch personell auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten aufgestockt werden.



Dazu hieß es in unserem Flugblatt: „Kriegsminister Pistorius (SPD) will jetzt einen neuen Wehrdienst einführen: Alle Männer und Frauen, die 18 Jahre alt sind, erhalten einen Musterungsfragebogen und sollen Auskunft geben über Interessen, Neigungen, Fitness und ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Kriegsdienst. Männer sind verpflichtet, ihn zu beantworten, Frauen nicht. Er wolle keine Wehrpflicht, sondern einen „Auswahl-Wehrdienst“: „Es sollen die ausgewählt werden, die am fittesten, geeignetsten und motiviertesten sind“.



Bundeswehr – ganz „normale“ und harmlose Truppe? Wo man seine „Interessen und Neigungen“ einbringen kann und "motivationssteigernd" sogar noch eine Prämie von 5000 Euro, kostenlosen Führerschein und Sprachkurs erhält? So soll uns das Töten und getötet werden versüßt werden! Gleichzeitig schürt Pistorius die Angst vor einem Angriffskrieg, um die Akzeptanz für seine Pläne zu erhöhen. Beifall erhält er von Rechtsaußen - CDU/CSU bis zur faschistischen AfD fordern schon lange die „Reaktivierung der allgemeinen Wehrpflicht“.

Für ihre Weltkriegsvorbereitung vergreift Deutschland sich immer mehr an unserer Jugend! - Hände weg von ihr! Bundeswehr raus aus den Schulen!