"Was ist deine Meinung zur AfD?" Er: "Schlecht ist, dass sie die Frauen so unterdrücken wollen. Gut ist, was sie zu Ausländern sagen, weil so viele Ausländer nach Deutschland kommen, dass wir bald überbevölkert sind." Er berichtete von einer negativen Erfahrung mit einem ausländischen Jugendlichen.

Das Verhalten von dem ausländischen Jugendlichen war nicht richtig, da ist eine kritische Auseinandersetzung gefragt, aber keine faschistischen Remigrationspläne wie die von der AfD! Die AfD ist eine faschistische Partei und führt uns in den Faschismus, was wir mit Hitler in der Geschichte schon mal hatten. Das dürfen wir nicht zulassen. Da stimmte er mir zu!

Er kaufte dann ein REBELL-Magazin mit dem Thema zum Verbot der AfD. Dieses Gespräch zeigt, dass die Beeinflussung durch die AfD manchmal schnell verfängt, aber auch sehr oberflächlich und labil sein kann. Jedes Gespräch, was den Leuten hilft, sich für die fortschrittliche Richtung zu entscheiden, lohnt sich also!