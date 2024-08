Shiraz: Anhaltende Proteste und Streiks von Krankenschwestern

Seit Dienstag streiken in Chile 2400 Bergleute in der Escondida-Mine in der Region Autofagasta gegen Versuche, ihre Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Außerdem fordern sie eine Gewinnbeteiligung an der BHP-Kupfermine: Ein Prozent der an ausländische Investoren gezahlten Dividenden soll zu gleichen Teilen an die Arbeiter gehen. Die Escondida Mine ist die größte Kupfermine weltweit, der australische Konzern BHP gehört zu den weltweit führenden Bergbaukonzernen. Ein längerer Streik hat massive Auswirkungen auf den Weltmarktpreis von Kupfer. Gleichzeitig begannen 300 Arbeiter der Casarone Kupfermine in der Atacama-Region mit ihrem Streik für höhere Löhne.