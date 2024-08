Das Jahr 2023 war weltweit das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. In diesem Jahr hat es laut Experten mehr als 47.000 Hitzetote in Europa gegeben. Zu diesem Schluss kommt eine Studie unter Leitung des "Barcelona Institute for Global Health". Erschreckende Zahlen mitten in der Hitzewelle, die heute in Deutschland Spitzentemperaturen bis zu 37 Grad hervorgebracht hat.