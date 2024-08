Sonneberg

Wir polarisierten mit unserem aktiven Auftreten gegen Höckes „Sommerfest“

Mit zwölf Freundinnen und Freunden suchten Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der Internationalistischen Liste / MLPD drei Stunden lang das Gespräch mit Besuchern der Höcke-Kundgebung in Sonneberg als auch mit zahlreichen Gegendemonstranten. An diesem - in zweierlei Hinsicht - heißen Tag waren bei Höcke 550 Zuhörer und auf der Seite der Gegendemonstranten 230.

Korrespondenz aus Bamberg