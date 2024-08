Das Paradies auf Erden mit Höcke als Ministerpräsident?

Selbstverständlich gibt es jetzt ausreichend Kitaplätze. An den Schulen wird endlich wieder das gelehrt, was „die Kinder zum Leben brauchen“, was das auch immer sein mag. Marode Schulen, zu große Klassen, Unterrichtsausfall … alles kein Thema für die AfD. Wichtig ist dagegen: Hauptsache, es wird nicht mehr gegendert.

Mann (die Frau als kinderreiche deutsche Mutter selbstredend nicht) geht jetzt wieder gern arbeiten und es gibt auch wieder jede Menge Arbeit. Die Erklärung: Man muss die Steuern für Unternehmen nur ordentlich senken und dem Kapital einfach mehr Freiheiten zugestehen, dann wird es schon wieder investieren. Ausbeutung, Profitschacherei, Arbeitshetze, Umweltzerstörung … für die AfD alles kein Thema. Zurück zu den „paradiesischen“ Zuständen des Frühkapitalismus! Klassenkampf gibt’s nicht, nur zufriedene deutsche Arbeiter. Denn auch die „Leistung wird wieder bezahlt“.



Unter der AfD verwandeln sich die Monopole mit ihrer Profitgier als Ursache gesellschaftlich sozialer Ungleichheit urplötzlich in engelsgleiche Wesen, die aus heiterem Himmel und aus freien Stücken den Stundenlohn erhöhen!? „Niemand muss mehr Angst haben, seine Meinung frei zu äußern“. Wir dürfen gespannt sein, wie hoch die Gefängnisstrafe für Thüringer ausfallen wird, wenn sie weiterhin öffentlich kundtun, dass der Ministerpräsident Höcke ein Faschist ist. Ganz zu schweigen vom strafrechtlichen Umgang mit linken und fortschrittlichen Kräften. Faschisten, Klima-, Holocaust- oder Coronaleugner werden dagegen die Meinungsfreiheit der Marke AfD sicher in vollen Zügen genießen können.



Der empörend grausame Schluss: Die Zeichentrickfiguren sitzen am Ende des Tages entspannt und fröhlich am Tisch, weil ... die AfD-Landesregierung mit einer „Abschiebeinitiative“ alle gefährlichen Migranten mit einer Armada von Flugzeugen aus Deutschland abschieben wird. Schüren von Progromstimmung gegen Migranten im lustigen Zeichentrickformat, wahrlich ein Gipfel an rassistischer Perfidität und Volkstümelei.

Wer dagegen nicht in einem märchenhaft verklärten Faschismus aufwachen will, sondern in einer Welt, wo die Menschheit den Ursachen für soziale Ungleichheit, Faschismus, Umweltzerstörung und Krieg tatsächlich an die Wurzel geht, hat im Geiste der Freiheitsideologie eines echten Sozialismus nur eine Alternative: Am 1. September MLPD wählen und sie aktiv unterstützen!