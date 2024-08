Ehrenvolles Gedenken an Ernst Thälmann auf der Gedenkstätte KZ Buchenwald

Eröffnet wurde die Kundgebung durch den Jugendverband REBELL, der das Buchenwald-Lied sang. Oleg, ein ukrainischer Flüchtling, der den Faschismus noch miterlebte und aktuell im Haus der Solidarität in Truckenthal wohnt, würdigte Ernst Thälmann für seinen unversöhnlichen Kampf gegen den Faschismus und seine unzerbrechliche Leidenschaft, sich mit der Arbeiterklasse und den Massen zu verbinden.



Tassilo Timm, Landesvorsitzender der MLPD Thüringen, sprach zu den Lehren aus der Arbeit Thälmanns und der KPD, die für den antifaschistischen Kampf heute zu ziehen sind. So hätte die KPD noch mehr wert darauf legen müssen, den Großteil ihrer bis zu 360.000 Mitglieder in die Lage zu versetzen, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, die mit der Demagogie der NSDAP beeinflusst waren: „Man stelle sich nur vor, welche Kraft diese millionenfachen Gespräche in den Betrieben, den Wohnvierteln, den Universitäten usw. hätten entfalten können“. Auch heute steht diese Anforderung, zu lernen, restlos die Demagogie der AfD zu zerpflücken und die faschistische Gefahr zu bekämpfen. Auch in der Bündnisarbeit können wir aus den Errungenschaften und Fehlern der KPD viel lernen, z.B. was die notwendige richtige Behandlung der Widersprüche mit Bündnispartnern angeht. Damals wurde zu wenig zwischen der bürgerlichen Führung der SPD und den einfachen Mitgliedern unterschieden.



Ernst Thälmann widmete sein ganzes Leben dem Aufbau der revolutionären Partei und dem Kampf für den Sozialismus, verteidigte dazu den Aufbau der sozialistischen Sowjetunion und war ein enger Vertrauter Stalins. „Das war kein Fehler, wie es heute oft dargestellt wird, sondern es war richtig und entsprach seiner tiefen Überzeugung“, so Tassilo Timm.



Die ca. 70 Teilnehmer wurden anschließend kompetent über das Gelände der Gedenkstätte geführt, erfuhren mehr über den faschistischen Terror, die Solidarität unter den Häftlingen, ihre politische Selbstorganisation und schließlich ihre Selbstbefreiung durch einen militärischen Aufstand. ...

