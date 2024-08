Eine Vergewaltigung und ein Mord, die Kolkata in Flammen setzten

Am 8. und 9. August hatte ich Kolkata besucht. Es schien die übliche Metropole mit dem Lärm und der Hektik des Stadtlebens zu sein, ohne politische Turbulenzen. Aber das sollte nicht sein. Innerhalb der nächsten Tage verwandelte sich Kolkata in die politisch brisanteste Stadt des Landes.

Es war das Dr. R.G. Kar Krankenhaus der Stadt, in dem Dr. Maumita Debnath gruppenvergewaltigt und anschließend brutal ermordet worden war. Es gibt mehrere Theorien, die die Runde machen: dass sie von einem Sexualverbrecher vergewaltigt und ermordet wurde, dass einige ihrer Kollegen, darunter auch eine Kollegin, an dem abscheulichen Verbrechen beteiligt waren, dass Leute, die dem regierenden Trinomial Congress (TMC) nahestehen, darin verwickelt waren, dass ein riesiger Betrug bei den Prüfungsergebnissen an der Medizinischen Hochschule in Verbindung mit einem Arzneimittelbetrug die Tat verursacht hat. Ich persönlich glaube, dass es sich um das Werk mehrerer der oben genannten Interessengruppen handeln könnte.



Was auch immer es sein mag, dieser makabre, grausame Vorfall wäre als einer von Millionen ähnlicher Vorfälle in diesem Land durchgegangen, hätte es nicht den jüngsten Aufstand in Bangladesch gegeben. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass Westbengalen, eine östliche Provinz Indiens, nicht nur eine gemeinsame Grenze mit Bangladesch hat, sondern auch eine gemeinsame Geschichte, Geografie, Sprache und Kultur mit Bangladesch. So ist es nur natürlich, dass die epochalen Ereignisse in diesem eng benachbarten Land die Psyche in Westbengalen weit mehr aufgewühlt haben als in jedem anderen indischen Bundesstaat.

Die darauffolgenden Protestbewegungen waren nicht nur am breitesten, sondern auch am stärksten. Angeführt von der Ärzteschaft, insbesondere von Frauen und Studenten, gingen die Menschen, vor allem die Frauen, zu Tausenden auf die Straße, um zu einer Million anzuwachsen, und besetzten alle öffentlichen Plätze und Straßen, selbst mitten in der Nacht. Die Bewegung beschränkte sich nicht mehr nur auf das Problem der Vergewaltigung und des Mordes, sondern weitete sich auf das Anliegen aus, das Patriarchat als Institution infrage zu stellen und seine Beziehung zum Staat und zum Gemeinwesen zu ergründen.

Aber das war noch nicht alles. Es gab auch andere, die sofort das Problem von Asifa Bano, einem muslimischen Mädchen, und Monisha Balmiki, einem Dalit-Mädchen, ansprachen, die beide von brahmanischen Kräften zu Tode vergewaltigt worden waren. Letztendlich entwickelte sich die Vergewaltigung und Ermordung einer einzigen Frau zu einer massiven politischen Bewegung, die das Patriarchat, die Kaste, den Staat, die Religion usw. mit einbezieht. Sie wirft ein Licht auf die derzeitige instabile und unbeständige Situation in Indien, die eher früher als später zu einem Aufstand wie in Bangladesch ausbrechen könnte!