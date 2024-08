Eine Wahlkampfunterstützung in Ilmenau

Zum Abschluss betonten alle, dass es eine erfolgreiche und mobilisierende Woche war. Wir führten mehrere Informationsstände im Stadtgebiet durch, einen Einsatz an der Uni, an der Berufsschule und an den wichtigen Betrieben N3 und CATL am Erfurter Kreuz. An die 500 Wahlprogramme wurden persönlich übergeben, Parteiprogramme der MLPD und einige Literatur verkauft.

Es gab bei Angesprochenen zwar auch eine klare Ablehnung unserer Politik, einzelne antikommunistische Ausfälle, aber mehrheitlich ein Interesse und auch Aufgeschlossenheit gegenüber unseren Positionen, sogar bei CDU-Mitgliedern.

Unser Einsatz konnte einen Beitrag dazu leisten, dass Sympathien mit der AfD-Politik aufgebrochen und zurückgedrängt werden konnten. Zum einen, indem konkret nachgewiesen wurde, dass die „soziale“ Politik der AfD sich gegen die Arbeiter und Massen richtet, wie z.B. die Ablehnung des Bürgergelds und andererseits Forderungen zur steuerlichen Entlastung der Monopole. Das war vielen nicht wirklich bewusst. Ebenso die völlige Ablehnung von Maßnahmen gegen die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen im Interesse der Monopole durch die AfD.

Der faschistische Charakter der AFD wird allgemein unterschätzt, konnte aber vielfach sachlich diskutiert werden. Es gab auch klare Ansagen, „ich wähle euch, Linke und BSW haben sich schon an den Kapitalismus angepasst“.