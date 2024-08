Fast vergessen: AfD versus Höcke…

Damals stellte die Bundesvorsitzende Frauke Petry noch einen Antrag auf Parteiausschluss von Höcke. Weiter hieß es damals: Formulierungen von Höcke fänden sich "auch wieder in Wahlkampfreden von Adolf Hitler im Jahr 1932". Es sei klar, dass die "Wort- und Sinnverwandtschaft zu Hitlers Reden nicht zufällig" sei. Aus parteiinternen Streitigkeiten wissend hieß es damals weiter, dass Höcke regelmäßig in "egomanische Ausfälle, in eine Ich-Orgie" verfalle.

Der Parteiausschluss scheiterte. Björn Höcke übernahm samt seiner faschistischen Ideologie zunehmend die AfD. Selbstredend war das nur möglich, weil die AfD von Anfang an reaktionär war und eine offene Tür für Faschisten hatte.