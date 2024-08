Südafrika

Fundstätten, die vor 160.000 Jahren von modernen Menschen bewohnt wurden

Drei Stätten, die vor über 100.000 Jahren von Menschen bewohnt waren, wurden nun von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Behausungen befinden sich in Höhlen und Felsüberhängen am Westkap und in KwaZulu Natal.

