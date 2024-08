Germiston: Streik in Süßwarenfabrik für Mindestlohn

Die seit Tagen laufenden Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen sind gescheitert. Diesmal hat die faschistische Hamas einen Vermittlungsvorschlag abgelehnt. Während der Völkermord an den Palästinenserinnen und Palästinensern durch das israelische Netanjahu-Regime also weitergeht und nun zunehmend Polio im Gazastreifen um sich greift, will sich der Schlächter Netanjahu nun der Grenzregion zum Libanon zuwenden, wie er seinen Kriegsminister mitteilen ließ. Natürlich unter der Betonung, dass damit der Krieg in Gaza nicht vorbei sei. Netanjahu und alle beteiligten Kriegstreiber gehören vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Stopp dem Völkermord am palästinensischen Volk!