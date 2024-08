KARAPATAN prangert NTF-ELCACs¹ Schikanen gegen Maza und progressive Kandidaten vor den Wahlen an

¹ NTF-ELCAC ist eine antikommunistische Terrortruppe, unter Duterte mit einer Exekutivorder ins Leben gerufen, um die fortschrittliche Opposition einzuschüchtern, mundtot zu machen und als eine Art Todesschwadron brutal zu ermorden. Zu ihren Methoden gehören auch antikommunistische Brandmarkungen (Red-Tagging), Verleumdungen, Entführungen, sog. Überläuferaktionen und vieles mehr.

² Fortschrittliche, philippinische Menschenrechtsorganisation

³ Liza Maza hat u.a. an einem der Frauenpolitischen Ratschläge in Deutschland teilgenommen, war zu Gast bei einer Familie in Mannheim und traf sich mit einer ver.di-Gewerkschaftssekretärin in Rhein-Neckar, sie war Senatorin für die fortschrittliche Frauenparteiliste Gabriela und ist Generalsekretärin des ILPS (International League of People's Struggle in den Philippinen

