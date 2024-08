Kriterium für Wahlprüfsteine, der Verfassungsschutz?

So lehnt der ADFC zwar zurecht ab, die AfD und ihre Demagogie verbreiten zu helfen, doch gleichzeitig gestehen sie dem Verfassungsschutz die Entscheidungshoheit darüber zu, was demokratisch ist, und was nicht.

So schreiben sie der MLPD Thüringen: "...dass wir als demokratischer Verein keine Zusammenarbeit mit Parteien pflegen wollen, die durch den Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingeschätzt werden" und streichen die MLPD kurzerhand wieder aus ihrem "Wahl-O-Rad"!

Als Maßstab für Demokratie ausgerechnet der Verfassungsschutz, der nachweislich von faschistischen Provokateuren durchsetzt ist und verboten gehört - was verschiedene Organisationen zu Recht fordern!