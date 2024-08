MLPD und REBELL gedenken Ernst Thälmann anlässlich des 80. Jahrestags seiner Ermordung in Buchenwald

Seit Mitte Juli streiken in der Bou Azzer Mine im Süden von Marokko Hunderte Bergarbeiter gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen. In der Mine wird Kobalt abgebaut und das Bergbauunternehmen Managem hat mit dem deutschen Autokonzern BMW für dessen E-Auto-Produktion einen Kobalt-Liefervertrag über 100 Mio. Euro abgeschlossen. Die Arbeit in der Mine wird vorn Leiharbeitern ausgeführt, die oft verspätet oder auch gar nicht bezahlt werden. Die Arbeitsbedingungen unter Tage widersprechen allen Arbeitsvorschriften, was zu Krankheiten und Unfällen führt. Die Arbeiter beschuldigen auch die Leihfirma Top Forage, ihre Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt zu haben. Das betrifft ihren Anspruch auf Krankenversicherung, Kindergeld, Arbeitslosengeld und Rente.