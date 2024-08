Nach tödlichen Messeranschlägen: Protest gegen jede Art von Faschismus angesagt

So ruft der Jugendverband der faschistischen AfD, die "Junge Alternative", zur Kundgebung ab 18 Uhr am Kirchplatz auf. Sie will die Trauer und den Protest gegen das faschistische Massaker missbrauchen, um Stimmung gegen Flüchtlinge und für ihre menschenverachtenden "Remigrations"-Pläne zu machen. Das hat Solingen gerade noch gefehlt, dass nach den wahllosen faschistischen Anschlägen auf unschuldige Menschen nun auch noch deutsche Faschisten durch die Stadt marschieren!

Unsere Trauer und unser Protest richten sich gegen jede Art von Faschismus. Deutsche beziehungsweise völkische Faschisten sind keinen Deut besser als die islamistischen Faschisten des IS. Auch auf ihr Konto gehen zahlreiche Anschläge auf Unschuldige oder gar gezielt auf linke, antifaschistische Menschen wie zuletzt in Hanau und München oder Solingen 1993. Gerade in dieser Stadt wissen die Menschen nur zu gut, zu was Faschisten jeder Spielart fähig sind. Und die AfD und ihr Jugendverband bereiten solchen Anschlägen mit ihrer rassistischen, migrantenfeindlichen Demagogie heute den Boden.

Alle antifaschistisch und demokratisch gesinnten Menschen sind aufgefordert, sich dem abscheulichen Missbrauch des berechtigten Protests gegen den erneuten faschistischen Anschlag von Solingen zu widersetzen.

Verschiedene antifaschistische Organisationen rufen für heute um 17 Uhr zum Protest an der Hauptstraße, Ecke Breidbacher Tor am Stein auf. Auch die MLPD mobilisiert unter der Losung "Keinen Fußbreit jeder Spielart des Faschismus!" zu Protest und Trauer breit nach Solingen. Jeder, der es ermöglichen kann, sollte heute noch dorthin kommen!