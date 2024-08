Kurzzeitig Alarm auf Luftwaffenstützpunkt

Seit Montag streiken an der Cornell Universität rund 1200 Beschäftige in der Küche, in der Instandhaltung, bei den Hausmeisterdiensten, Gärtner usw. - und zwar direkt zu Beginn des neuen Semesters. Die Streikenden sind in der Gewerkschaft UAW organisiert und hatten sich in einer Urabstimmung zu 96 Prozent für Streik ausgesprochen. Die UAW fordert, dass die Beschäftigten in einem neuen Tarifvertrag deutliche Verbesserungen sowohl bei Lohn als auch in der Krankenversicherung erhalten. Die bisherigen Angebote decken keineswegs die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten im Bundesstaat New York ab. Cornell gehört zu den privaten US-Elite-Universitäten. Die Studenten auf dem Campus drückten durchaus ihre Unterstützung für den Streik aus.