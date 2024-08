Sonneberg

Offensiv die relative Isolierung in der Pressearbeit durchbrechen

Der Landtagswahlkampf in Thüringen ist in vollem Gange. Die AfD-Kandidaten werden in der Presse in allen Schattierungen vorgestellt. Die MLPD, die mit der Losung „Wer AfD wählt, wählt Faschismus“ antritt, wird in der örtlichen Presse weitgehend totgeschwiegen. Dagegen protestiert Andreas Eifler, der als Direktkandidat im Wahlkreis 19 in Schalkau antritt.

Korrespondenz aus Sonneberg