Internationalistische Liste/ MLPD zur Landtagswahl in Thüringen

Polarisierender Wahlkampf vor Mercedes-Tochter MDC in Kölleda

Am 19. August haben Wahlhelfer der Internationalistischen Liste / MLPD um die 300 Wahlprogramme an die Kolleginnen und Kollegen des Motorenwerks verteilt. Überraschend verzichtete die Geschäftsleitung darauf, wie früher mithilfe der Polizei, zu verhindern, dass wir uns an die Arbeiter wenden. Überhaupt waren fast nur unsere Plakate vor MDC zu sehen – den anderen Parteien scheint diese Belegschaft mit weit über 2000 Stamm- und Leiharbeitern nicht wichtig zu sein.

Von wb