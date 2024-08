Iran

Protestbrief der Weltfrauenkonferenz zu der anhaltenden Misshandlung der Frauen

In diesen Tagen verbreitete sich ein Video in den sozialen Medien, auf dem zu sehen ist, wie die Sittenpolizei des faschistischen Regimes im Iran in Gestalt von tief verschleierten Frauen, die minderjährige Nafas H. auf offener Straße in der Hauptstadt Teheran mit brutaler Gewalt in ein Polizeiauto zerrt, die Straße entlang schleift und abführt.

Europakoordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen