Russlanddeutsche gegen die AfD

Aus einem kurzen Besuch beim Schneider ergab sich eine 30-minütige Diskussion mit zwei russlanddeutsche Frauen. Eine der beiden sympathisierte mit einigen Auffassungen der AfD und schimpfte auf die Wirtschaftsflüchtlinge.



Doch ihre Freundin widersprach energisch: "Was haben uns die alten türkischen Frauen erzählt? Als sie damals nach Deutschland gekommen sind, haben sie die dreckigste Arbeit für wenig Geld gemacht. Später kamen wir Spätaussiedler in den 90er-Jahren. Und gib zu: Wir waren auch Wirtschaftsflüchtlinge! Uns ging es nicht gut in Kasachstan, also sind wir gegangen. Wir sind nicht wegen Krieg geflohen. Und? Viele von uns hatten studiert, doch wir sind fast alle in der Altenpflege gelandet – wieder für wenig Geld. Und jetzt? Jetzt ist es das Gleiche mit Flüchtlingen aus Afghanistan oder Bulgarien. Ich bin gegen die AfD. Sie ist wie Hitler." Recht hat sie.