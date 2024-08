BSW

Sahra Wagenkecht öffnet Türen zur faschistischen AfD

Eher zufällig traf ich in Eisenach am Rande des Festes zum 20. Geburtstag der Montagsdemonstration auf einen Infostand des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW). Mit dabei war Katja Wolf, Spitzenkandidatin zur bevorstehenden Landtagswahl in Thüringen.

