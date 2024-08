Staatliche Subventionen fördern Umweltzerstörung

Die NATO löste in der vergangenen Nacht auf dem Luftwaffenstützpunkt Geilenkirchen / NRW die zweithöchste Alarmstufe C („Charlie“) aus. Der Flughafen ist als Standort der AWACS-Luftraumüberwachungsflugzeuge von strategischer Bedeutung. Hintergrund seien nachrichtendienstliche Informationen gewesen. Der Spiegel berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Flugplatzes, dass sich der Verdacht nicht bestätigt habe und gegen Mittag der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden solle. Bereits in den letzten Wochen wurden zwei Fehlalarme an Bundeswehr-Standorten ausgelöst; so wird die Bevölkerung einerseits bewusst verunsichert und die Militarisierung wird gerechtfertigt. Andererseits steht Deutschland aufgrund des Beschlusses, US-Mittelstreckenraketen im Land zu stationieren, auch real im Fokus von Atommächten wie Russland und die Bedrohungslage ist gestiegen.