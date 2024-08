Tino Chrupalla beklagte in den „Tagesthemen“, die Gefahr, dass „deutsche Söhne“ in den Ukrainekrieg geschickt werden könnten.

Aber in ihrem Grundsatzprogramm sagt sie zugleich: Die Bundeswehr soll „in vollem Umfang ... in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben wirkungsvoll und nachhaltig zu erfüllen“, bräuchte „Führung, Stärke, Ausrüstung [die sich] an den Herausforderungen künftiger Konflikte“ orientieren. Alle Mütter und Väter können beruhigt sein, mit dem Segen der AfD dürfen „deutsche Söhne“ nicht in der Ukraine, sondern erst in künftigen Konflikten sterben!

Lasst euch nicht täuschen, weil die AfD gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine ist. Sie ist in diesem Krieg keine Friedenspartei, sondern steht nur aufseiten der anderen Kriegspartei – Russland. Das ändert nichts am Wesen der AfD.

Man ist ja auch kein Vegetarier, wenn man zwischen zwei Steaks ein Tofuwürstchen verdrückt. Wer AfD wählt, wählt Krieg!

So betont die AfD, an der Seite Israels zu stehen – Israel begeht aber gerade einen Völkermord in Gaza mit bisher 40.000 Toten! Sie unterstützt die Waffenlieferungen Deutschlands an Israel.

Die AfD hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine einen eigenen Antrag in den Bundestag eingebracht für ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Ihr Unterschied: Sie wollte es unmittelbar finanzieren aus einer Kürzung der Sozialleistungen.

NATO, EU und Bundeswehr will Björn Höcke weder auflösen noch austreten; sie bräuchten lediglich allesamt eine Neuausrichtung gegen die Beherrschung durch Amerika und für die deutsch-imperialistischen Interessen.



Kampf der Weltkriegsvorbereitung durch die Bundesregierung – und durch CDU und AfD!

Wer Weltfrieden will, muss den Imperialismus bekämpfen und revolutionär überwinden.

Für Frieden: Am 1. September, dem weltweiten Antikriegstag zum Gedenken an den Überfall des Hitler-Faschismus auf Polen - MLPD wählen!