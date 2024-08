Wir fordern das Verbot des Online-Spiels, der Jungen Alternative, „Deutschlandretter“!

Das Spiel heißt „Deutschlandretter“ und wird auf dem Account der JA Thüringen wie folgt beworben: „Mit unserem Spiel DeutschlandRETTER24 kann jetzt jeder mithelfen. Spiele ab sofort und teile dein Ergebnis!“.

Es zeigt, wie menschenverachtend sie gegen Ausländer, Umweltkämpfer oder Personen der LGBTQIA+ hetzen.

Der Titel soll schon dazu dienen, die völkische Ideologie als etwas Tolles darzustellen. Gerettet werden muss aber nicht Deutschland, sondern die Zukunft der Jugend weltweit vor dem Kapitalismus und seinen schlimmsten Auswüchsen wie Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung. Die AfD rettet hier gar nichts, sondern ist Teil und Träger des Kapitalismus. Mit ihrer faschistischen Ideologie gehört sie nach dem Potsdamer Abkommen verboten.

Die AfD und die JA setzen heute auf neues, modernes Design und „rebellische“ Sprüche. Dabei sind sie ganz und gar nicht rebellisch und fortschrittlich, sondern rückschrittlich. Dieses Spiel ist gefährlich. Es ist simpel und mit einer sehr einprägenden Melodie, wie bei Tetris oder Pac-Man, und so ist auch das Design. Es soll ein Score erspielt werden, in dem Reihen vervollständigt werden und so kann man teilen, wie viele Leute „man abgeschoben hat, verknackt hat, gestolzt, rekrutiert oder motorisiert hat“.



Sowie wir das Verbot der AfD und aller faschistischen Organisationen und Ihrer Propaganda fordern, sollte auch dieses Spiel verboten werden!