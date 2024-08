16.30 Uhr: Abschlusskundgebung der Internationalistischen Liste/MLPD beginnt

Die Internationalistische Liste/MLPD führt hier heute die Abschlusskundgebung ihres Landtagswahlkampfs in Thüringen durch. Zusammen mit Hunderten Unterstützerinnen und Unterstützern aus ganz Deutschland. Alle sind voller Stolz über dieses Gemeinschaftsprojekt, mit der Initiative hunderter Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, vielfältigsten Erfahrungen, Tausenden von Diskussionen, zahlreichen neuen Kontakten, Interessenten und Mitstreiter in den letzten Wochen. Ein Wahlkampf, der sich mutig und selbstbewusst im Gegenwind einer verschärften Rechtsentwicklung durchsetzen musste – dafür ging es voll in die Offensive und mitten rein in die Polarisierung!

Unmissverständlich steht am aufgebauten Bühnenwagen: „Wer AfD wählt, wählt Faschismus! Diesmal MLPD – Liste 10“. Umringt von zahlreichen Pavillions mit Verpflegungs- und Informationsständen. Die Thüringer Bratwurst darf dabei natürlich nicht fehlen. Der Kampf um jede Stimme für die morgige Landtagswahl verbindet sich hier mit einem gesellschaftsverändernden Zukunftsprogramm über den morgigen Wahltag hinaus, für den echten Sozialismus.

Ganz im Sinne des heutigen Mottos beteiligte sich ein Großteil der seit dem Mittag Anwesenden an einer breiten antifaschistischen Protestdemonstration, die seit 14.30 Uhr vom Bahnhof startete. Ein Offenes Mikrofon von MLPD und Freunden war bereits um 14 Uhr gestartet. Die Demonstration richtet sich gegen die heutige Wahl-Abschlusskundgebung der faschistischen AfD, provokativ keine 15 Gehminuten vom Anger entfernt, zu der auch bundesweit Faschisten anreisen wollen. Bewusst hat die Internationalistische Liste/MLPD dafür den Beginn ihrer Abschlusskundgebung auf 16.30 Uhr nach hinten geschoben, um die Kräfte für diese gemeinsame Protestdemonstration und Aktionseinheit zu stärken. Denn die Gefahr des Faschismus kann nie nur von einer Kraft oder Organisation erfolgreich bekämpft werden. Dafür ist eine breit aufgestellte Bündnisarbeit, von Religion bis Revolution erforderlich, die antikommunistische Vorbehalte und Barrieren überwindet.

Mehrere tausend Menschen nahmen an der antifaschistischen Demonstration teil. Im kämpferischen und anziehenden Block des Internationalistischen Bündnisses beteiligten sich vierhundert. Die MLPD machte weitgehende Zugeständnisse an die Organisatoren der Demonstration, verbunden mit der Vereinbarung, sich nach der Aktion für ein gründliches Gespräch für eine künftige Zusammenarbeit zu treffen. An antifaschistischen Aktionen beteiligte sich ein Vielfaches als bei der AfD-Kundgebung, die cirka dreihundert Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen brachte.

Seit 15 Uhr läuft das Vorprogramm auf der Bühne mit Musikern wie der Band Los Pueblos und der Einstimmung durch Annatole Braungart aus Jena, Listenplatz 4. Um kurz nach 15 Uhr ein besonderer Höhepunkt: die antifaschistische Demonstration zog direkt am Anger und der Bühne vorbei. Lautstark und unübersehbar wurde sich zusammengeschlossen, solidarisiert und das gemeinsame Anliegen vorgebracht: „Alle zusammen – gegen den Faschismus“, „Siamo tutti antifascisti“ (Wir sind alle Antifaschisten), „Verbot der AfD“, „Hoch die internationale Solidarität“, waren nur einige der vielen gemeinsamen Sprechchöre.

Jetzt füllt sich der Kundgebungsplatz mehr und mehr mit den zurückkehrenden Teilnehmern der antifaschistischen Protestaktion. Gespannt wird der Beginn der Abschlusskundgebung, gleich ab 16.30 Uhr erwartet. Mit vielfältigen Kulturbeiträgen und Reden der Kandidatinnen und Kandidaten der Internationalistischen Liste, allen voran Tassilo Timm als Spitzenkandidat sowie Gabi Fechtner, der Parteivorsitzenden der MLPD. Gefeiert wird heute bis 21 Uhr auf dem Anger mit einem abschließenden Konzert. Alle – natürlich außer Faschisten – sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und noch zu kommen!

Hinweis: Dieser Artikel wird im Laufe des Tages aktualisiert.